Beşiktaş'tan ayrılıp Betis'e giden Victor Ruiz, performansıyla eleştirilerin odak noktası oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Genişleyen sokak kısıtlamasının detayları netleşti! Bu akşam başlıyor

Beşiktaş'tan ayrılıp Betis'e giden Victor Ruiz, performansıyla eleştirilerin odak noktası oldu

01.12.2020 16:40 | Son Güncelleme: 01.12.2020 16:46
Beşiktaş'tan ayrılıp Betis'e giden Victor Ruiz, performansıyla eleştirilerin odak noktası oldu

Real Betis'te forma giyen Beşiktaş FIFA'ya şikayet ederek siyah-beyazlılardan ayrılan savunma oyuncusu Victor Ruiz, performansıyla tepki topluyor. İspanyol ekibinin devre arasında ilk transferini savunma hattına yapması bekleniyor.

Sezon başında Beşiktaş'tan İspanya La Liga ekibi Real Betis'e transfer olan stoper oyuncusu Victor Ruiz eleştiri oklarının hedefindeki isim oldu.

İspanya'da 10. haftada oynadıkları ve 4-0 yenildikleri Athletic Bilbao maçında rahat bir pozisyondayken topu kendi ağlarına gönderen Victor Ruiz, karşılaşmada yedikleri tüm gollerin pozisyonlarında yer aldı ancak gole engel olamadı.

İLK TRANSFER SAVUNMAYA YAPILACAK

Ruiz'in bu performansı, Betis taraftarlarının şiddetli tepkisine neden oldu.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
İçi para dolu cüzdanı sahibine teslim etti, aldığı ödül ise tam bir hayal kırıklığı
İçi para dolu cüzdanı sahibine teslim etti, aldığı ödül ise tam bir hayal kırıklığı
TSK için 'Satılık ordu' ifadesini kullanan vekile sahip çıkmadı, sözleri ayakta alkışlandı
TSK için "Satılık ordu" ifadesini kullanan vekile sahip çıkmadı, sözleri ayakta alkışlandı

İspanyol basınına göre; Real Betis yönetimi, Bartra, Mandi, Sidnei ve Victor Ruiz'in beklenen performansı verememesinin ardından ara transfer döneminde ilk hamlesini savunma bölgesine yapacak.

Ayrıca haberde Victor Ruiz'in sözleşmesinin sezon sonunda bitiyor olması Betis için iyi haber olarak gösterildi.

Victor Ruiz, bu sezon Betis formasıyla 4 resmi maça çıktı.

(Sporx)

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hulusi Akar Bülent Arınç Alaattin Çakıcı Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Sezen Aksu Serdar Ortaç Demet Akalın
Spor Fuat Çapa Erol Bulut Serdar Aziz Samet Aybaba Robert Prosinecki
Tüm Haberler Kar Çocuk Pazar Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beşiktaş'tan ayrılıp Betis'e giden Victor Ruiz, performansıyla eleştirilerin odak noktası oldu - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 16:45:37. #1.15#
title