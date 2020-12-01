Beşiktaş'tan ayrılıp Betis'e giden Victor Ruiz, performansıyla eleştirilerin odak noktası oldu

Real Betis'te forma giyen Beşiktaş FIFA'ya şikayet ederek siyah-beyazlılardan ayrılan savunma oyuncusu Victor Ruiz, performansıyla tepki topluyor. İspanyol ekibinin devre arasında ilk transferini savunma hattına yapması bekleniyor.

Sezon başında Beşiktaş'tan İspanya La Liga ekibi Real Betis'e transfer olan stoper oyuncusu Victor Ruiz eleştiri oklarının hedefindeki isim oldu.

İspanya'da 10. haftada oynadıkları ve 4-0 yenildikleri Athletic Bilbao maçında rahat bir pozisyondayken topu kendi ağlarına gönderen Victor Ruiz, karşılaşmada yedikleri tüm gollerin pozisyonlarında yer aldı ancak gole engel olamadı.

İLK TRANSFER SAVUNMAYA YAPILACAK

Ruiz'in bu performansı, Betis taraftarlarının şiddetli tepkisine neden oldu.

İspanyol basınına göre; Real Betis yönetimi, Bartra, Mandi, Sidnei ve Victor Ruiz'in beklenen performansı verememesinin ardından ara transfer döneminde ilk hamlesini savunma bölgesine yapacak.

Ayrıca haberde Victor Ruiz'in sözleşmesinin sezon sonunda bitiyor olması Betis için iyi haber olarak gösterildi.

Victor Ruiz, bu sezon Betis formasıyla 4 resmi maça çıktı.

(Sporx)