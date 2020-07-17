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Beşiktaş'tan ayrılan Victor Ruiz ile Galatasaray ilgileniyor

Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Vıctor Ruiz'in menajeri Galatasaray ile görüşmelere başladığı öğrenildi.

17.07.2020 21:52 | Son Güncelleme: 17.07.2020 22:04

Beşiktaş ile sözleşmesini alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle fesh eden İspanyol futbolcu Victor Ruiz Türkiye'de kalmak istediğini menajerine iletti.

Haber Global'in geçtiği bilgiye göre; Galatasaray kulübü Vıctor Ruiz ve menajeri görüştü. İspanyol futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılı yetkililerin ilerleyen günlerde temaslarını hızlandıracağı öğrenildi.

26 MAÇA ÇIKTI

Bu sezonun başında Villarreal'den Beşiktaş'a transfer olan İspanyol stoper, siyah beyazlılarla 26 maçta forma giydi.

Beşiktaş'tan ayrılan Victor Ruiz ile Galatasaray ilgileniyor
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