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Beşiktaş'taki sakatlıklara karşı lokma hayrı

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Beşiktaş'taki sakatlıklara karşı lokma hayrı

Balıkesir Beşiktaşlılar Derneği, Beşiktaş futbol takımında son haftalarda yaşanan sakatlıkların artmasından dolayı lokma döktürdü.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Balıkesir Beşiktaşlılar Derneği, Beşiktaş futbol takımında son haftalarda yaşanan sakatlıkların artmasından dolayı lokma döktürdü.

Lokma hayrı; Balıkesir Beşiktaşlılar Dernek binasının yanı sıra Kurtdereli Heykeli, Bahçelievler Mahallesi Savaştepe Caddesi, Balıkesir Üniversitesi Kampüsü'nde gerçekleştirildi. Son haftalardaki sakat futbolcuların sayısının artmasından dolayı lokma hayrı yaptırmaya karar verdiklerini belirten Balıkesir Beşiktaşlılar Derneği Sekreteri İbrahim Bal, "Beşiktaş'ımızın başındaki sakatlık talihsizliği yüzünden lokma hayrı yapmaya karar verdik. Birçok ilk 11 oyuncumuz sakatlandı. En son sakatlıkla adı anılmayacak Necip'in de sakatlanması sonrasında bu şansızlığa son vermek adına lokma döktürme kararı aldık. Dernek binamızın yanı sıra Kurtdereli Heykeli'nin önünde, Bahçelievler Mahallesi Savaştepe Caddesi üzerinde ve Balıkesir Üniversitesi Kampüsü'nde hayrımızı gerçekleştirdik. İnşallah üzerimizdeki şanssızlık ve kara bulutlar dağılır, sakatlar en kısa sürede takıma katılır" dedi.

(Hüseyin Tokmak/İHA)

Beşiktaş'taki sakatlıklara karşı lokma hayrı

Beşiktaş'taki sakatlıklara karşı lokma hayrı

Beşiktaş'taki sakatlıklara karşı lokma hayrı

Beşiktaş'taki sakatlıklara karşı lokma hayrı

Beşiktaş'taki sakatlıklara karşı lokma hayrı

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