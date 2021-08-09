Beşiktaş'ın uçak seferleri bitmiyor! Rachid Ghezzal, artık Siyah-Beyazlı takımın futbolcusu

Siyah-Beyazlılar'da yılan hikayesine dönen Rachid Ghezzal transferi, nihayet olumlu sonuçlandı. 29 yaşındaki Cezayirli futbolcu, yarın Beşiktaş için İstanbul'a gelecek. Teixeira dışında Ghezzal'ın da olumlu sonuçlanması Sergen Yalçın ve taraftarın yüzünü güldürdü.