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Beşiktaş'ta transfer harekatı bu hafta başlıyor

Süper Lig'in son haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacak olan Beşiktaş'ta, transfer harekatı da lig bitimiyle başlayacak.

Beşiktaş'ta transfer harekatı bu hafta başlıyor
23.07.2020 11:52 | Son Güncelleme: 23.07.2020 12:01

Süper Lig'in son haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacak olan Beşiktaş'ta, transfer harekatı da lig bitimiyle başlayacak. Siyah-beyazlıların hedefinde Alanya'da 4 isim var. Kartal ayrıca eski yıldızı Gökhan Töre'yi de kadroya katmak istiyor.

Beşiktaş'ta hareketli günler bu hafta başlıyor. Süper Lig'in son haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacak olan siyah-beyazlılarda, takımın ligi bitireceği sıralama da transferde etkili olacak. Şayet Beşiktaş kazanır ve Sivasspor da Göztepe deplasmanında puan kaybederse, siyah-beyazlı ekip ligi 3. sırada bitirecek ve Trabzonspor'un aldığı Avrupa'dan men cezası onanırsa, Beşiktaş önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme şansı yakalayacak. Takımın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması halinde kulübün kasasına da önemli bir meblağ girecek. Bütün bu ihtimalleri hesaplayan ve transfer listesini hazırlayan Beşiktaş yönetimi, transfer harekatını da bu doğrultuda yapacak.

Alanya'dan 4 isim listede

Siyah-beyazlı ekipte Teknik Direktör Sergen Yalçın, eski takımı Alanyaspor'dan 4 futbolcunun kadroya dahil edilmesini istedi. Daha önce görüşülen ve el sıkışılan N'Sakala konusunda herhangi bir pürüz bulunmuyor. Alanyaspor'la olan sözleşmesi sona erecek olan Kongo asıllı Fransız oyuncu, yeni sezonda Beşiktaş formasını giyecek. N'Sakala'nın yanı sıra forvet Cisse ve orta saha Junior Fernandes de Beşiktaş'ın gündemindeki isimler. Cisse konusunda gerekli görüşmeleri yapan Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılması durumunda forvet transferini bu isimle çözecek. Fransız ekibi Lille'in kadrosunda görmek istediği Burak Yılmaz, Beşiktaş'tan alacağı olan 12 milyon TL'nin yarısından vazgeçerek bonservisini almayı talep etti. Yönetim ise bu futbolcuya kolaylık göstereceğini ifade etti. Kartal'ın Akdeniz ekibinden istediği bir diğer isim de Wellinton. 31 yaşındaki savunmacının Alanyaspor ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu futbolcuyu kadroya katmak için eldeki isimlerden bazılarını takasta kullanmayı isteyen siyah-beyazlılar, önümüzdeki günlerde Alanyaspor'un kapısını çalacak.

Bir diğer hedef Gökhan Töre

Sergen Yalçın'ın kadroda görmek istediği bir diğer isim de Beşiktaş'ın eski yıldızı Gökhan Töre. Sezon başında Sergen Yalçın'la Yeni Malatyaspor'da birlikte çalışan Töre'nin takımıyla 1 yıl daha kontratı bulunuyor. Ligde zor günler geçiren ve kümede kalması çok düşük ihtimaller dahilinde olan Yeni Malatyaspor'da Gökhan Töre'nin akıbeti de bu hafta sonu belli olacak. Siyah-beyazlı ekibe yeşil ışık yakan ve Sergen Yalçın'la çalışmak isteyen 28 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda Beşiktaş forması giymeye yakın. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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