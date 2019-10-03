Beşiktaş'ta toplam 20 milyonluk ödeme yapıldı

03.10.2019 11:20

UEFA'nın istediği vergiye dair borçsuzluk kağıdı sorunu dün tamamlandı. Başkan Fikret Orman ve yöneticiler Ahmet Ürkmezgil ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kişisel kefaletiyle kaynak yaratıldı.

Toplam 20 milyon TL'lik ödemeyi yapan siyah-beyazlı yönetim, Avrupa Ligi'ndeki Wolverhampton maçı öncesi UEFA nezdinde bir sorunu ortadan kaldırmış oldu.

FİKRET ORMAN: ADAY OLMAYACAĞIM

Sabah'ın haberine göre; Bu arada başkana yeniden seçime girmesi yönünde birçok kişiden baskı gelmeye devam etti. Ancak Trabzonspor maçında da kötü sonuç alınması Orman'da büyük bir hayal kırıklığı yaratırken, artık kararından geri dönüşün mümkün olmadığı ifade edildi.

Camianın önde gelenlerinin ikna etmeye çalıştığı Orman'ın kesin karar verdiği ve "Artık dönmek istemiyorum. Aileme ve şahsıma yönelik hakaretler, küfürler hâlâ devam ediyor. Aday değilim ve olmayacağım" dediği öğrenildi.