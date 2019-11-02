Beşiktaş'ta Teknik Direktör Abdullah Avcı'dan 2 değişiklik!

02.11.2019 21:07

Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, geçen hafta 1-0 kazandıkları Galatasaray maçına göre ilk 11'de 1'i zorunlu 2 değişiklik yaptı.

ROCO'YU YEDEĞE ÇEKTİ

Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Caner Erkin, bu müsabakada forma giyemedi. Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray maçında ilk 11'de sahaya sürdüğü Roco'yu ise yedek soyundurdu. Abdullah Avcı, bu oyuncuların yerine Victor Ruiz ile Adem Ljajic'e ilk 11'de yer verdi.