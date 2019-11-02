Beşiktaş'ta Teknik Direktör Abdullah Avcı'dan 2 değişiklik!
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray maçında forma giyen Roco'nun yerine Victor Ruiz'e, cezalı Caner Erkin'in yerine ise Ljajic'e şans verdi.
Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, geçen hafta 1-0 kazandıkları Galatasaray maçına göre ilk 11'de 1'i zorunlu 2 değişiklik yaptı.
ROCO'YU YEDEĞE ÇEKTİ
Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Caner Erkin, bu müsabakada forma giyemedi. Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray maçında ilk 11'de sahaya sürdüğü Roco'yu ise yedek soyundurdu. Abdullah Avcı, bu oyuncuların yerine Victor Ruiz ile Adem Ljajic'e ilk 11'de yer verdi.
VİDEO: Beşiktaş'ta Teknik Direktör Abdullah Avcı'dan 2 değişiklik!