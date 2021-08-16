Beşiktaş, Gaziantep maçının hazırlıklarına başladı
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Beşiktaş, Gaziantep maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Gaziantep maçının hazırlıklarına başladı
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre yeni transferler Alex Teixeira ile Mert Günok, takımla ilk antrenmanlarına çıktı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas, 5'e 2, minik kale maç ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yaptı.

İdman, üç takım halinde yarım sahada oynanan turnuva maçları sonrası yapılan kondisyon koşuları ile tamamlandı.

Beşiktaş, Gaziantep karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.

Beşiktaş, Gaziantep maçının hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Gaziantep maçının hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Gaziantep maçının hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Gaziantep maçının hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Gaziantep maçının hazırlıklarına başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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