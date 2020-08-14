Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusunda Roma'lı Rick Karsdorp'a teklif yaptı Sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusunda Roma'dan Rick Karsdorp'a teklif yaptı. Deneyimli çalıştırıcının "Sağ bek sorununu çözmemiz gerekir" demesiyle birlikte yönetici Emre Kocadağ'ın "Roma'ya teklifimizi ilettik, süre istediler" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, yeni sezon öncesinde kadro çalışmalarını sıkı bir şekilde sürdürüyor. Sağ bek arayışlarını sürdüren kulüpte teknik direktör Sergen Yalçın da gelecek hafta UEFA'ya verilmesi gereken listede mutlaka yeni bir sağ bek isminin olması gerektiğini söyledi. Yalçın, "Sağ bek sorununu çözmemiz gerekir" derken siyah beyazlıların Roma'dan Rick Karsdrop'a teklif yaptığı öğrenildi.

"DÜŞÜNMEK İÇİN SÜRE İSTEDİLER"

Ümraniye'de Sergen Yalçın ile görüşen Kocadağ ise Roma'lı Rick Karsdorp için temasların sürdüğünü belirtirken "Roma'ya teklifimizi ilettik, düşünmek için süre istediler. Oyuncu Türkiye'ye gelmek istiyor. Roma, Karsdorp için İspanya, Almanya ve Hollanda takımlarından teklif aldığını belirterek 2 güne kadar haber vereceklerini vurguladılar. Karsdorp'in yanı sıra İspanya ve İngiltere'den 2 oyuncu ile fikir alış verişi yapıyoruz" bilgisini verdi.

15 MAÇA ÇIKTI

Hollanda Milli Takımı'nın formasını da giyen Karsdorp, bu sezon kiralık oynadığı Feyenoord formasıyla Eredivisie'de 15 maça çıkıp 1 gol kaydetti.

Kaynak: Hürriyet