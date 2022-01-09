Beşiktaş'ta Salih Uçan, Rizespor maçının kadrosundan çıkarıldı
Beşiktaş Kulübü, sindirim sistemi enfeksiyonu (gastroenterit) geçiren Salih Uçan'ın, Çaykur Rizespor maçının kadrosundan çıkarıldığını bildirdi.
Beşiktaş Kulübü, sindirim sistemi enfeksiyonu (gastroenterit) geçiren Salih Uçan'ın, Çaykur Rizespor maçının kadrosundan çıkarıldığını bildirdi.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle;"Sindirim sistemi enfeksiyonu (gastroenterit) geçiren futbolcumuz Salih Uçan, Takımımızın Çaykur Rizespor ile oynayacağı müsabakanın kadrosundan çıkarılmıştır.
Salih Uçan'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."- İstanbul
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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