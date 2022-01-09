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Beşiktaş'ta Salih Uçan, Rizespor maçının kadrosundan çıkarıldı

Beşiktaş'ta Salih Uçan, Rizespor maçının kadrosundan çıkarıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş Kulübü, sindirim sistemi enfeksiyonu (gastroenterit) geçiren Salih Uçan'ın, Çaykur Rizespor maçının kadrosundan çıkarıldığını bildirdi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) -

Beşiktaş Kulübü, sindirim sistemi enfeksiyonu (gastroenterit) geçiren Salih Uçan'ın, Çaykur Rizespor maçının kadrosundan çıkarıldığını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Sindirim sistemi enfeksiyonu (gastroenterit) geçiren futbolcumuz Salih Uçan, Takımımızın Çaykur Rizespor ile oynayacağı müsabakanın kadrosundan çıkarılmıştır.

Salih Uçan'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."


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