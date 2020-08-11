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Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri sürüyor

Beşiktaş'ta 8 futbolcu sağlık kontrolünden geçti.

Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri sürüyor
11.08.2020 16:07 | Son Güncelleme: 11.08.2020 16:18

Beşiktaş'ta 8 futbolcu sağlık kontrolünden geçti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Adem Ljajic, Ajdin Hasic, Alpay Çelebi, Cyle Larin, Domagoj Vida, Dorukhan Toköz, Douglas Santos ve Enzo Roco, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolüne tabi tutuldu.

Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcular; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

Kaynak: AA

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