Beşiktaş'ta Rota Yeniden Chadli'ye Döndü

Bu ay sonunda bitecek olan transfer dönemi öncesi Beşiktaş, 10 numara pozisyonu için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Teknik direktör Şenol Güneş'in istediği özelliklerdeki oyunculara yönelen Kara Kartal'ın 10 numara konusunda 3 adayı bulunuyor. Bunlar bir süredir zaten gündemde olan Borussia Dortmund'un iki yıldızı Mario Götze ve Shinji Kagawa'nın yanı sıra Premier Lig'de West Bromwich forması giyen Nacer Chadli'den birini kadrosuna katmak isteyen Siyah-Beyazlılar'ın, yaklaşık 10 gün içerisinde bu konuda sonuca ulaşmaya çalışacağı belirtildi.

Götze ve Kagawa'nın yüksek maliyetleri sebebiyle şu an için Chadli'ye yönelen Kartal, satın alma opsiyonlu kiralık teklifiyle işi bitirmeyi planlıyor.