: Beşiktaş'ta Roco, Rebocho ve Diaby'nin gönderilmesi gündeme geldi!

23.12.2019 17:40 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:43

Dün akşam Fenerbahçe karşısında özellikle mücadele ve fizik anlamında bir hayli yetersiz kalan, sadece 37 yaşındaki Atiba'nın ayakta kaldığı görülen Beşiktaş'ta 3 futbolcunun performansı Abdullah Avcı'yı hayal kırıklığına uğrattı.

"TRANSFER FİYASKOSU"

Maça alışık olduğu mevkide başlamasına rağmen yaptırdığı penaltı ve oynadığı futbolla 'devre arasında gitmeli' tepkisi toplayan Rebocho için Ocak ayı beklenirken, Portekizli futbolcunun yanı sıra Roco ve Fenerbahçe'nin orta saha oyuncuları arasında ezilen Diaby de kendisine güvenenleri yanıltan isimler arasındaki yerini aldı. Sol bekte yetersiz kalan Rebocho 'transfer fiyaskosu' olarak görülürken Roco'nun Vedat Muriç'le girdiği mücadelelerde başarısız olmasının yanı sıra topla çıkışlardaki hataları ise köprülerin atılmasına yetti.

SON KARARI TORUNOĞULLARI VERECEK

Sezon başında büyük umutlarla alınmasına ancak Beşiktaş için kesinlikle yetersiz olduğu gözlemlenen Diaby'nin geri gönderilmesi gündeme gelirken, Erdal Torunoğulları'nın 3 futbolcu hakkında vereceği kararların merakla beklendiği öğrenildi.

(Akşam)

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