Beşiktaş'ta ortam çok gergin! Teknik Direktör Sergen Yalçın'dan istifa sinyali - Haberler Spor
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Beşiktaş'ta ortam çok gergin! Teknik Direktör Sergen Yalçın'dan istifa sinyali

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Alanyaspor maçını kaybeden Beşiktaş'ta sular kaynıyor. Sergen Yalçın'ın maçın devre arasında futbolcularına, "Ne yapıyorsunuz? Benim istifa etmemi mi istiyorsunuz?" diye çıkıştığı ileri sürüldü. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de her türlü radikal karara hazır olduğu aktarıldı.

Lige iyi giriş yapan ancak yoğun Şampiyonlar Ligi temposuyla sakatlar vermeye başlayan Beşiktaş, büyük çöküşe girdi. Sergen Yalçın'a camia içinden eleştiriler yükselmeye başladı ve tecrübeli hocanın da sabrı taşmış durumda. Takımından beklediği performansı ve reaksiyonu alamayan Yalçın, Alanyaspor maçının devre arasında oyuncularına çıkıştı.

Beşiktaş'ta ortam çok gergin! Teknik Direktör Sergen Yalçın'dan istifa sinyali

"BIRAKMAMI MI İSTİYORSUNUZ?"

Ajansspor'dan Kartal Yiğit'in haberine göre, Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Alanyaspor maçının devre arasında çılgına döndü. Etkisiz oynanan Alanyaspor maçının devre arasında yaşanan olayda, tecrübeli hoca, oyuncularına şunları söyledi: Bu oyunun izahı yok. Ne oynadığınız belli değil. Benim bırakmamı mı istiyorsunuz?

"SORUMLULUĞU ALMAM"

Yalçın maç sonundaki basın toplantısında futbolcularına destek çıkmadı. Yalçın, "Sorumluluğu üzerine alması gereken benim. Ama sahadaki oyunun isteksizliği, ruhsuzluğu ve kabullenmişliğin sorumluluğunu almak istemiyorum. Sonucun sorumluluğunu alırım ama bu kazanmak için hiçbir şey yapmamanın sorumluluğunu almak istemiyorum. Bunu da söyleyeyim" ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan Başkan Çebi'nin peş peşe yenilgilerden dolayı öfkeli olduğu, her türlü radikal kararı alabileceği ifade edildi.

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