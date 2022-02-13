Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'un baldırında gerilme ve ödem olduğu açıklandı - Haberler
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Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'un baldırında gerilme ve ödem olduğu açıklandı

AA, Ercan Doğan - Spor
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Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'un baldırında gerilme ve ödem olduğu açıklandı

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'ın alt baldır arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'ın alt baldır arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, siyah-beyazlı takımın Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe ile oynadığı maçta sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hisseden Oğuzhan Özyakup'un, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi sonucunda alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve ödem tespit edildiği bildirildi.

Oğuzhan Özyakup'un tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı kaydedildi.

AA / Ercan Doğan - Spor

Oğuzhan Özyakup, Türkiye Kupası, Beşiktaş, Göztepe, Spor, Haberler

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