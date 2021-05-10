Beşiktaş'ta N'Koudou döndü, Aboubakar yine yok! Karagümrük maçı öncesi eksikler dikkat çekiyor

Süper Lig'de lider Beşiktaş, yarın Fatih Karagümrük karşısında çok kritik bir maça çıkacak. Karşılaşma öncesinde siyah-beyazlılara N'Koudou'dan iyi haber geldi. Sakatlığı nedeniyle derbide forma giyemeyen yıldız futbolcu Karagümrük maçının kadrosuna alındı. Beşiktaş'ta önemli eksikler ise dikkat çekti. Kart cezalısı Atiba'nın yanı sıra Gökhan Töre ve Vincent Aboubakar maç kafilesine dahil edilmedi.