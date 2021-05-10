Beşiktaş'ta N'Koudou döndü, Aboubakar yine yok! Karagümrük maçı öncesi eksikler dikkat çekiyor
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Beşiktaş'ta N'Koudou döndü, Aboubakar yine yok! Karagümrük maçı öncesi eksikler dikkat çekiyor

Haberler.com - Haberler | Spor

Süper Lig'de lider Beşiktaş, yarın Fatih Karagümrük karşısında çok kritik bir maça çıkacak. Karşılaşma öncesinde siyah-beyazlılara N'Koudou'dan iyi haber geldi. Sakatlığı nedeniyle derbide forma giyemeyen yıldız futbolcu Karagümrük maçının kadrosuna alındı. Beşiktaş'ta önemli eksikler ise dikkat çekti. Kart cezalısı Atiba'nın yanı sıra Gökhan Töre ve Vincent Aboubakar maç kafilesine dahil edilmedi.

Lider Beşiktaş, Karagümrük karşısında şampiyonluk yolunda kritik bir 90 dakikaya çıkacak. Siyah-beyazlılarda Hatayspor maçında sakatlanan ve derbide forma giyemeyen Kevin N-Koudou karşılaşmanın kamp kadrosuna alındı.

ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

Galatasaray maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Atiba Hutchinson'ın yanı sıra sakatlıkları süren Cenk Tosun, Ajdin Hasic, Oğuzhan Özyakup, Vincent Aboubakar ve Gökhan Töre kamp kadrosuna alınmadı.

Beşiktaş'ın kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Georges Nkoudou, Rachid Ghezzal, Cyle Larin

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