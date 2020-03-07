Beşiktaş'ta maç sonunda Atiba ile Vida arasında gerginlik yaşandı
Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Atiba Hutchinson ile Domagoj Vida arasında gerginlik yaşandı. İkili arasındaki bu gerginliği Jeremain Lens önledi.
07.03.2020 00:25 | Son Güncelleme: 07.03.2020 00:31
Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Mücadele 2-1 siyah-beyazlı takımın üstünlüğü ile sona erdi. Maçın bitiş düdüğünün çalmasının ardından Atiba ile Vida hararetli bir şekilde tartışma yaşadı. O anlar objektiflere işte böyle yansıdı.