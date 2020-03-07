Haberler » Spor » Beşiktaş'ta maç sonunda Atiba ile Vida arasında gerginlik yaşandı - Spor

Beşiktaş'ta maç sonunda Atiba ile Vida arasında gerginlik yaşandı

Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Atiba Hutchinson ile Domagoj Vida arasında gerginlik yaşandı. İkili arasındaki bu gerginliği Jeremain Lens önledi.

07.03.2020 00:25 | Son Güncelleme: 07.03.2020 00:31

, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında 'nü konuk etti. Mücadele 2-1 siyah-beyazlı takımın üstünlüğü ile sona erdi. Maçın bitiş düdüğünün çalmasının ardından Atiba ile Vida hararetli bir şekilde tartışma yaşadı. O anlar objektiflere işte böyle yansıdı.

İki isim arasındaki gerginliği Lens önledi.

Haber Videosu

: Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Atiba ile Vida arasında gerginlik yaşandı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler