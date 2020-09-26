Beşiktaş'ta Lens, Konyaspor maçı kadrosuna dahil edilmedi

Beşiktaş'ta Hollandalı futbolcu Jeremain Lens, Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak İttifak Holding Konyaspor maçının kadrosuna alınmadı. Lens'in sözleşmesinin yabancı kontenjanında yer açmak için askıya alınması gündemde.

Beşiktaş'ta Hollandalı futbolcu Jeremain Lens, Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak İttifak Holding Konyaspor maçının kadrosuna dahil edilmedi.

Son olarak Vincent Aboubakar kadrosuna dahil eden siyah beyazlılarda yabancı sayısı 16'ya ulaştı. Kalinic ile birlikte yabancı sağ bek alınması halinde sayı 18'e yükselecek. Bu durumda kontenjanı açmak için Mirin ve Douglas'ın yanı sıra iki isim ya başka takıma kiralanacak ya da sözleşmeleri askıya alınacak.

SÖZLEŞMESİ ASKIYA ALINABİLİR

Gönderilmeye ilk aday Larin'i AZ Alkmaar kiralamak istiyor. Diğer aday Lens ise gitmemekte direnirse sözleşmesi askıya alınacak.

RIO MAÇINDA ELEŞTİRİLERİN ODAĞI OLMUŞTU

Beşiktaş'ta sezonun ilk günlerinden itibaren en çok tepki gösterilen isimlerden biri olan Jeremain Lens, Rio Ave maçında da gösterdiği performansla tepkilere maruz kalmıştı. Sosyal medyada birçok Beşiktaş taraftarı, Hollandalı oyuncunun takımdan gönderilmesi için çağrıda bulunmuştu.