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Beşiktaş'ta kupa mesaisi başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Beşiktaş'ta kupa mesaisi başladı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Önder Karaveli'nin yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular salonda yaptıkları rejenerasyon çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer oyuncuların; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladığı idman, taktik programının uygulanmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Göztepe maçı hazırlıklarına yarın saat 11.00'de gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Beşiktaş'ta kupa mesaisi başladı

Beşiktaş'ta kupa mesaisi başladı

Beşiktaş'ta kupa mesaisi başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor

Önder Karaveli, Türkiye Kupası, Beşiktaş, Göztepe, Spor, Haber

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