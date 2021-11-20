Beşiktaş'ta krizi körükleyecek sözler! Sergen Yalçın, Alanya mağlubiyetinin sorumluluğunu üstlenmedi
Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, "Oynanan oyunun, isteksizliğin, kabullenmişliğin, maç kazanmak için hiçbir çaba sarf etmemenin de sorumluluğunu almak istemiyorum. Bugünkü maçın sorumluluğunu maalesef ben almıyorum" dedi.
Beşiktaş kötü gidişe Alanyaspor karşısında da son veremedi. Mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkan siyah-beyazlılar, Akdeniz ekibine 2-0 mağlup olurken karşılaşmanın ardından teknik direktör Sergen Yalçın futbolcularına sitem etti.
"BUGÜNKÜ MAÇIN SORUMLULUĞUNU MAALESEF BEN ALMIYORUM"
Alanya mağlubiyetinin sorumluluğunu almadığını belirten Sergen Yalçın, "Sorumlu olan benim, sorumluluğu alması gereken benim doğal olarak. Oynanan oyunun, isteksizliğin, kabullenmişliğin, maç kazanmak için hiçbir çaba sarf etmemenin de sorumluluğunu almak istemiyorum. Bugünkü maçın sorumluluğunu maalesef ben almıyorum" ifadelerini kullandı.
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