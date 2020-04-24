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Sporting Lizbon, Guingamp, Spor, Haber

Beşiktaş'ta karar verildi! Rebocho ve Diaby yolcu...

Gösterdikleri performansla hayal kırıklığı yaşatan iki oyuncunun da sözleşmesindeki satın alma opsiyonlarının kullanılmayacağı öğrenildi.

24.04.2020 09:29 | Son Güncelleme: 24.04.2020 09:29
Beşiktaş'ta karar verildi! Rebocho ve Diaby yolcu...

Gösterdikleri performansla hayal kırıklığı yaşatan iki oyuncunun da sözleşmesindeki satın alma opsiyonlarının kullanılmayacağı öğrenildi.

Sezon sonunda Rebocho Guingamp'a, Diaby de Sporting Lizbon'a geri dönecek. Rebocho son 8 lig maçında da süre alamazken, Diaby ise 29 maçta 2 gol, 2 asistlik katkısıyla beklentileri karşılayamamıştı. (Fanatik)

Kaynak: Hürriyet

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