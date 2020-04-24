Beşiktaş'ta karar verildi! Rebocho ve Diaby yolcu...
Gösterdikleri performansla hayal kırıklığı yaşatan iki oyuncunun da sözleşmesindeki satın alma opsiyonlarının kullanılmayacağı öğrenildi.
24.04.2020 09:29 | Son Güncelleme: 24.04.2020 09:29
Gösterdikleri performansla hayal kırıklığı yaşatan iki oyuncunun da sözleşmesindeki satın alma opsiyonlarının kullanılmayacağı öğrenildi.
Sezon sonunda Rebocho Guingamp'a, Diaby de Sporting Lizbon'a geri dönecek. Rebocho son 8 lig maçında da süre alamazken, Diaby ise 29 maçta 2 gol, 2 asistlik katkısıyla beklentileri karşılayamamıştı. (Fanatik)
Kaynak: Hürriyet