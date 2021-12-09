Mert Günok ameliyat edildi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mert Günok ameliyat edildi

Mert Günok ameliyat edildi
AA / Süha Gür - Haberler | Spor

Beşiktaş'ın milli kalecisi Mert Günok, ameliyat edildi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın milli kalecisi Mert Günok, ameliyat edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın GZT Giresunspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan ve sol diz ön çapraz bağ ile menisküs yaralanması tanısı konan tecrübeli kalecinin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde ameliyat edildiği belirtildi.

Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ve menisküs tamiri uygulanan Mert Günok'un rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacağı duyuruldu.

Açıklama, "Mert Günok'a bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz." şeklinde son buldu.

Bugünleri önceden gördü! Rıza Çalımbay'ın sözleşmesindeki 'Beşiktaş' maddesi gündem oldu

Bugünleri önceden gördü! Rıza Çalımbay'ın sözleşmesindeki "Beşiktaş" maddesi gündem oldu

 Stefan Kuntz'tan sonra bir Alman daha! Beşiktaş'ın yeni hocası Premier Lig'den

Stefan Kuntz'tan sonra bir Alman daha! Beşiktaş'ın yeni hocası Premier Lig'den

 Ayrılıklar da sevdaya dahil! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı yüreklere dokundu

Ayrılıklar da sevdaya dahil! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı yüreklere dokundu

AA / Süha Gür - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title