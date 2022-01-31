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Beşiktaş'ta Ghezzal kamptan ayrıldı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Beşiktaş'ta Ghezzal kamptan ayrıldı

Antalya'da hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta sağ kalça kemiğinde sıkışma meydana gelen Rachid Ghezzal kamptan ayrıldı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Antalya'da hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta sağ kalça kemiğinde sıkışma meydana gelen Rachid Ghezzal kamptan ayrıldı. Siyah-beyazlılar hazırlıklarına Cezayirli oyuncudan yoksun devam etti.

Spor Toto Süper Lig'e verilen arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendiren Beşiktaş'ta hazırlıklar günde çift idmanla devam ediyor. Teknik Direktör Önder Karaveli yönetiminde sabah kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışan siyah-beyazlılar, yoğun yağmur altında idmanlarına devam etti. İlk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşen çalışmada Ghezzal dışında eksik yoktu. Sağ kalça kemiğinde sıkışma sendromuna bağlı kapsüller zorlanma tespit edilen ve dün yapılan antrenmana katılmayan Cezayirli futbolcunun tedavisine İstanbul'da devam edilmesine karar verilirken, Ghezzal da bu sabah erken saatlerde kamptan ayrılarak İstanbul'a döndü.

Antalya'daki hazırlıklarına devam edecek olan siyah-beyazlılar, akşam saat 18.00'de günün ikinci antrenmanını yapacak. - ANTALYA

Beşiktaş'ta Ghezzal kamptan ayrıldı

Beşiktaş'ta Ghezzal kamptan ayrıldı

Beşiktaş'ta Ghezzal kamptan ayrıldı

Beşiktaş'ta Ghezzal kamptan ayrıldı

Beşiktaş'ta Ghezzal kamptan ayrıldı

Beşiktaş'ta Ghezzal kamptan ayrıldı

Beşiktaş'ta Ghezzal kamptan ayrıldı

Beşiktaş'ta Ghezzal kamptan ayrıldı

Beşiktaş'ta Ghezzal kamptan ayrıldı

Beşiktaş'ta Ghezzal kamptan ayrıldı

Beşiktaş'ta Ghezzal kamptan ayrıldı

Beşiktaş'ta Ghezzal kamptan ayrıldı

Beşiktaş'ta Ghezzal kamptan ayrıldı

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Rachid Ghezzal, Beşiktaş, Antalya, Spor, Haber

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