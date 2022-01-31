Beşiktaş'ta Ghezzal depremi! Kamptan ayrıldı - Haberler Spor
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Beşiktaş'ta Ghezzal depremi! Kamptan ayrıldı

Haberler.com - Spor
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Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal, Antalya kampında sakatlık geçirdi. 29 yaşındaki futbolcu İstanbul'a göndü.

Önder Karaveli yönetiminde çıkış yakalayan Beşiktaş'ta kamp çalışmaları hayli tempolu geçiyor. Rachid Ghezzal'ın sakatlığı Siyah-Beyazlılar'da tat kaçırdı.

Beşiktaş'ta Ghezzal depremi! Kamptan ayrıldı

İSTANBUL'A GELDİ

Beşiktaş, sağ kalça ekleminde sıkışma sendromuna bağlı kapsüller zorlanma tespit edilen Rachid Ghezzal'ın tedavisine, İstanbul'da devam edileceğini açıkladı.

Beşiktaş'ta Ghezzal depremi! Kamptan ayrıldı

Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"KAMPTAN AYRILMIŞTIR"

"Sağ kalçasında ağrı şikayeti bulunan Ghezzal'ın yapılan değerlendirmesinde, sağ kalça ekleminde sıkışma sendromuna bağlı kapsüller zorlanma tespit edilmiştir. Tedavisine İstanbul'da devam edilmesi planlanan Rachid Ghezzal, Antalya kampından ayrılmıştır."

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Haberler.com - Spor

Rachid Ghezzal, Beşiktaş, Spor, Haber

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