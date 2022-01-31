Beşiktaş'ta Ghezzal depremi! Kamptan ayrıldı
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Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal, Antalya kampında sakatlık geçirdi. 29 yaşındaki futbolcu İstanbul'a göndü.
Önder Karaveli yönetiminde çıkış yakalayan Beşiktaş'ta kamp çalışmaları hayli tempolu geçiyor. Rachid Ghezzal'ın sakatlığı Siyah-Beyazlılar'da tat kaçırdı.
İSTANBUL'A GELDİ
Beşiktaş, sağ kalça ekleminde sıkışma sendromuna bağlı kapsüller zorlanma tespit edilen Rachid Ghezzal'ın tedavisine, İstanbul'da devam edileceğini açıkladı.
Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"KAMPTAN AYRILMIŞTIR"
"Sağ kalçasında ağrı şikayeti bulunan Ghezzal'ın yapılan değerlendirmesinde, sağ kalça ekleminde sıkışma sendromuna bağlı kapsüller zorlanma tespit edilmiştir. Tedavisine İstanbul'da devam edilmesi planlanan Rachid Ghezzal, Antalya kampından ayrılmıştır."