Beşiktaş'ta Galatasaray maçı hazırlıkları

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarına devam etti.

Vodafone Park'ta 15 dakikası basına açık idmana kendini iyi hissettiğini belirten Josef de Souza katılırken, dünkü antrenmanda adale zorlanması tespit edilen Rıdvan Yılmaz'ın yanı sıra üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Mehmet Topal ve tedavileri devam eden Miralem Pjanic, Welinton Souza ve Mert Günok katılmadı.

Ayrıca, Oğuzhan Özyakup ve Atiba Hutchinson bireysel çalışmalarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı ekip kar yağışı altında gerçekleştirilen idmanın basına açık bölümünde çeşitli pas ve top kapma çalışmaları yaptı.

Beşiktaş hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.