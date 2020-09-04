HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Beşiktaş'ta Enzo Roco ve Nicolas Mirin'den ayrılık önerisine ret: Bu paraları veren başka kulüp yok

Yüksek maaşlı isimleri elden çıkarmaya çalışan Beşiktaş, Isimat-Mirin ve Enzo Roco'nun menajerleriyle görüştü ve kendilerine kulüp bulmalarını istedi. İki oyuncunun menajerleri, siyah-beyazlıların verdiği maaşı Avrupa'da hiçbir takımdan alamayacaklarını söyleyerek ayrılık talebini reddettiler.

04.09.2020 07:38 | Son Güncelleme: 04.09.2020 09:26

Yeni sezon öncesi kadrosuna takviye yapabilmek için bazı isimlerle yolları ayırması gereken Beşiktaş'ta kendilerine takım bulmaları istenen oyuncuların ayrılmaya niyeti yok.

Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın geçen sezon verdiği rapor doğrultusunda çalışmalarını hızlandıran yöneticiler sözleşmeleri devam eden Mirin ve Roco'nun menajerlerini de çağırdılar. Siyah-beyazlılar bu oyuncuların temsilcilerine "Teknik direktörümüz Sergen Yalçın'ın yeni oyun sisteminde 2 oyuncuya yer vermeyeceğini belirtti. Siz de oynayacağınız bir kulüp bulun, gereken kolaylığı göstereceğiz" diyerek kararlarını ilettiler.

ROCO GİTMEZSE SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK

Fakat sezon başı kampına katılan Mirin ve Roco'nun kulübün bu talebine "Biz Avrupa'da menajerimizle birçok kulüp aradık fakat Beşiktaş'ın bize verdiği maaşı veren kulüp bulamadık. Beşiktaş'a gelmeden 350-400 bin euroya oynuyorduk. Beşiktaş ile 3 yıllığına yıllık 1 milyon 300 bin euro alıyoruz. Bu paranın ya tamamını ödeyin ya da antrenmanlara çıkalım" yanıtını verdikleri öğrenildi.

Aldığı yanıta şaşıran Beşiktaş yönetimi ise yeni transfer Montero'nun idmana çıkmasının ardından Roco'dan bir kez daha kendi ayrılmasını isteyecek. Yine kabul etmezse Şilili futbolcunun sözleşmesi feshedilecek.

Beşiktaş'ta Enzo Roco ve Nicolas Mirin'den ayrılık önerisine ret: Bu paraları veren başka kulüp yok

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları (9)
NEDİM: Bunlara bukadar para ver sonra garibandan sms ile para iste.Al ben yiyemedim sen ye.Fenerliyim bizimde halimiz aynı
Cevap Yaz Yayından Kaldır
GADDAR: ADAMLAR AÇIK AÇIK '' ÖPECEK BAŞKA EŞŞEK BULAMAYIZ '' DEMİŞLER !!!!!!
Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
ASLAN PARÇASI: hale hareketlere bakbasiretsiz yönetimin edecegi iş bu kadar olur
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Angela Merkel Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Deniz Akkaya Defne Samyeli Çağatay Ulusoy Mustafa Sandal
Spor Fatih Terim Rıza Çalımbay Enner Valencia Hakan Çalhanoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Osman Çilenti Kurtuluş Yurt Derya Çayırgan Süleyman Sarılar
Şu an buradasınız: Beşiktaş'ta Enzo Roco ve Nicolas Mirin'den ayrılık önerisine ret: Bu paraları veren başka kulüp yok - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.9.2020 10:32:07. #1.15#
title