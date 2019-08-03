Beşiktaş'ta divan kurulu başkanlığı yarışı başladı

Beşiktaş Kulübünde olağan divan başkanlık kurulu seçimi başladı.

Vodafone Park Kuzey Tribünü Toplantı Alanı'nda gerçekleştirilen kongrede, mevcut başkan Tevfik Yamantürk'ün yanı sıra Haluk Karakurt ve eski divan kurulu başkanı Şeref Nasır, siyah-beyazlı kulübün yeni divan kurulu başkanı olmak için yarışıyor.

Siyah-beyazlı kulübün divan kurulu üyelerinin oy kullanacağı seçimi, kongre divan başkanlığına seçilen Ali Rıza Dizdar yönetiyor. Üyeler, 6 sandıkta saat 17.00'ye kadar oy verme işlemine devam edecek.

Oy sayımının ardından siyah-beyazlı kulübün yeni divan kurulu başkanı belli olacak.

Nasır: "Sadece Beşiktaş'ın geleceği için çalışacağız"

Divan kurulu başkanlığı için aday olan isimler, oy verme işleminin başlamasından önce sırayla konuşma yaptı.

Kürsüye ilk çıkan eski divan kurulu başkanı Şeref Nasır, "Beşiktaş'a hizmet şerefine ulaşmak herkesin elde edemeyeceği bir şans ve büyük bir sorumluluktur. Önceki dönemlerde hizmet ettim. Kulübün yönetimini bazıları normal değerlendirirken bazıları yönetsel eleştirilerde bulunuyor. Söz konusu Beşiktaş olunca ailemden biri olsa eleştirir, fikrimi beyan ederim. 116 yıllık değerlerimizi harfiyen uygulama zorunluluğunun bilincindeyiz. Tarafsızca, sadece Beşiktaş'ın geleceği için çalışacağız." diye konuştu.

Karakurt: "Kulübü Süleyman Seba'nın çizgisine getirmek zorundayız"

Divan kurulu başkan adaylarından Haluk Karakurt, yönetime yaptığı çeşitli eleştirilerin ardından Beşiktaş'ta birlik ve beraberliğin tesis edilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yönetimin yasama, yürütme, yargıyı tek elde tutma merakı, kulübü 60 sene önce düştüğü bunalıma tekrar sokmuştur. Yönetimin bir başka adaya alenen destek vermesini ayıp ve haksızlık olarak görüyorum. Bu yozlaşmış düzenden kurtulmamız gerekiyor. Yönetimin gücünü arkasına alanların kulübün sigortası olmaları mümkün değildir. Tüm Beşiktaşlıları kucaklamak için bağımsız bir divan kurulu başkanının görev alması gerekmektedir. O nedenle bu göreve talip oldum. Bu kulübü Süleyman Seba'nın çizgisine getirmek zorundayız. Barış ve huzurun geri gelmesi gerekiyor artık. Divan kurulu üyelerinin tribünden sahaya inme zamanı gelmiştir."

Yamantürk: "Başkan ile kavga etmemizi bekleyen varsa hiç beklemesin"

Mevcut başkan Tevfik Yamantürk ise şunları ifade etti:

"İki yılı geçen bir süredir karşınızdayım. Her defasında ilk günkü heyecanı yaşıyorum. Göreve geldiğimizde bazı sözler vermiştik. O sözleri tuttuğumuzu zannediyorum. 'Beşiktaş'ın mahremini aleni konuşmayacağız.' demiştik. Beşiktaş'ın mahremini egomuzu tatmin etmek için paylaştığımızı görmediniz, duymadınız. Eğer görev verirseniz yine duymayacaksınız. Herkesi kucaklamaya çalıştık ama ufak bir grupla iletişim kurmayı başaramadık. Hala konuşuyorlar ama camia zarar görmesin diye cevap vermiyoruz. Başkan ile kavga etmemizi bekleyen varsa hiç beklemesin, gitmemizi ümit eden varsa onu da beklemesin. Bize, 'Başka düşüncelerin göreve gelmesini istiyoruz.' derseniz ne alınırız ne darılırız. Huzur içinde stadyumdaki yerimizi alır, maçımızı seyrederiz. Tatil gününüzü bize ayırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah Beşiktaş'ta her şey iyi olacak."

Kaynak: AA