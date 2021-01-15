Beşiktaş'ta derbi maçı hazırlıkları
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Beşiktaş'ta derbi maçı hazırlıkları

15.01.2021 14:39 | Son Güncelleme: 15.01.2021 14:43
Beşiktaş'ta derbi maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 19. haftasında 17 Ocak Pazar günü Galatasaray'ı ağırlayacak Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 19. haftasında 17 Ocak Pazar günü Galatasaray'ı ağırlayacak Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman 1,5 saate yakın sürdü.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda çeşitli pas ve top kapma çalışmaları yapan siyah-beyazlı ekip, dar alanda oyun ve kontrol idmanları sonrasında taktik çalıştı.

İdman yarım sahada üç takım halinde oynanan turnuva maçları ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar hazırlıklarını yarın tamamlayarak kampa girecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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