Beşiktaş'ta deprem! İki gün içinde borçlar ödenmezse gelirden 31 milyon TL kesilecek
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Beşiktaş'ta deprem! İki gün içinde borçlar ödenmezse gelirden 31 milyon TL kesilecek

Beşiktaş'ta deprem! İki gün içinde borçlar ödenmezse gelirden 31 milyon TL kesilecek
Haberler.com - Haberler | Spor

Beşiktaş, UEFA'nın vadesi geçmiş borçlar nedeniyle yeni sezonda kulübün elde edeceği gelirlerin yüzde 15'ini kesme kararını CAS'a taşımıştı. CAS, Beşiktaş'ın bu itirazını reddetti. 30 Haziran'a kadar vadesi geçmiş borçların ödemesi yapılmazsa Beşiktaş'tan yeni sezonda 3 milyon euro (31 milyon TL) gelir kesilecek.

Siyah-Beyazlılar'ın borçlarla başı belada. Teknik Direktör Sergen Yalçın'la kıran kırana pazarlık yapan yönetim, tasarruf yolunda önemli politikalar izlese de borçlardan ve peşindeki cezalardan bir türlü arınamıyor.

Beşiktaş'ta deprem! İki gün içinde borçlar ödenmezse gelirden 31 milyon TL kesilecek

İKİ GÜN VAR

Vadesi geçmiş borçlar nedeniyle gelirin %15'inin kesilme kararını CAS'a taşıyan Beşiktaş, bu itirazdan olumlu sonuç alamadı. Beşiktaş, 30 Haziran'a kadar bir ödeme yapmazsa yeni sezonda gelirinden (31 milyon TL) kesilecek.

AVCI'YA DA 17 MİLYON TL

Kariyerine şu anda Trabzonspor'da devam eden teknik direktör Abdullah Avcı'ya da 17 milyon TL haksız fesih bedeli tazminatı ödenecek. Oyuncu maaşları, borçlar ve cezalar derken Siyah-Beyazlılar'ın yeni transferlerine kaynak yaratması bir hayli zor olacak.

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Beşiktaş'ta deprem! İki gün içinde borçlar ödenmezse gelirden 31 milyon TL kesilecek - Haberler Spor
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