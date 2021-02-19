Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un sahalardan 2 hafta uzak kalması bekleniyor
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Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un sahalardan 2 hafta uzak kalması bekleniyor

19.02.2021 11:20 | Son Güncelleme: 19.02.2021 13:28

Ghezzal'ın ardından Beşiktaş'ta Cenk Tosun da sakatlandı. İlk lig maçında iki gol atan yıldız oyuncunun en az iki hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Yaşanan bu gelişme sonrası Sergen Yalçın'ın moralinin bozulduğu ve planlarını yeniden şekillendirdiği kaydedildi.

Beşiktaş'ta kritik Gençlerbirliği maçından üç puan çıkarıldı ancak zorlu saha şartlarında sakatlık yaşanmasından çekiniliyordu ve korkulan oldu.

Beşiktaş bu haftayı BAY geçeceği için mevcut sakatların tamamının iyileşmesi bekleniyordu. Montero, Rıdvan Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup'un iyileşecek olmasıyla Denizlispor maçına tam kadro çıkmayı planlayan teknik direktör Sergen Yalçın, iki yıldız oyuncusundan gelen haberlerle üzüldü. Rachid Ghezzal'ın ardından Cenk Tosun'un da durumu ciddi.

MORALİ BOZULDU

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; çıktığı ilk lig maçında iki defa fileleri sarsan Tosun Paşa'nın dizinde ağrı olduğu öğrenildi. Durumu ciddi olan yıldız golcünün tedavisine başlandı.

Bu haftayı BAY geçecek olan Beşiktaş yedi gün sonra Denizlispor karşısına çıkacak. Bu maçta forma giyemeyecek olan Cenk Tosun'un 12 gün sonra Yeni Malatya ile oynanacak karşılaşmaya çıkabilmesi için yoğun çaba harcanıyor. Takıma yeni katılıp iki gol attıktan sonra sakatlık yaşayan 29 yaşındaki oyuncunun moralinin çok bozulduğu öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş'tan sakat oyuncuların durumuyla ilgili açıklama geldi. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, üç günlük iznin sona erdiği belirtildi ve Denizlispor maçının hazırlıklarına başlandığı kaydedildi.

Sakat oyuncuların durumlarıyla ilgili ise şu açıklama yapıldı;

"Sol dizinde ağrı hisseden ve yapılan MR görüntülemesinde ödem tespit edilen futbolcumuz Cenk Tosun tedaviye alınırken, tedavilerine devam edilen Francisco Montero ile Rachid Ghezzal idmanda yer almadı. Sağ uyluk arka adalesindeki yaralanma sonrası sahaya dönüş çalışmaları süren Rıdvan Yılmaz takımdan ayrı çalıştı."

Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un sahalardan 2 hafta uzak kalması bekleniyor
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