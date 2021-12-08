Kayserispor maçını bile beklemeyecek! Sergen Yalçın'ın görevi bırakması an meselesi - Haberler Spor
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Kayserispor maçını bile beklemeyecek! Sergen Yalçın'ın görevi bırakması an meselesi

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Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, hafta sonu oynanacak Kayserispor maçı öncesinde görevi bırakmayı düşünüyor. Deneyimli hocanın Borussia Dortmund karşısında alınan ağır mağlubiyetin ardından bu kararı aldığı ve kısa süre içinde istifasını yönetime sunacağı öğrenildi.

Son 8 resmi maçında galibiyet alamayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın görevi bırakmaya hazırlanıyor.

AHMET NUR ÇEBİ VE EMRE KOCADAĞ'LA TEMASA GEÇECEK

A Spor'da yer alan habere göre; Sergen Yalçın istifa etmeyi düşünüyor. Sergen Yalçın'ın Borussia Dortmund mücadelesinde gelen mağlubiyetten sonra planları değişti. Kayserispor maçına çıkmama ve istifasını sunma düşüncesi bulunuyor. Sergen Hoca'nın bu kararı alması sonrasında Ahmet Nur Çebi ve Emre Kocadağ ile temasa geçmesi bekleniyor. Sergen Yalçın'ın durumu düzeltmek için bugüne kadar çok fazla çözüm aradığı ancak şu an kendisini çaresiz hissettiği belirtildi.

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