Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı kadrosu belli oldu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı kadrosu belli oldu

AA, Emrah Oktay - Spor
 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı kadrosu belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek Beşiktaş'ın kamp kadrosu belirlendi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek Beşiktaş'ın kamp kadrosu belirlendi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atiba Hutchinson, Serdat Saatçı, Georges-Kevin N'Koudou ile Umut Meraş kadroya dahil edilmedi.

Teknik direktör Önder Karaveli'nin belirlediği kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Güven Yalçın, Emirhan İlkhan, Alex Teixeira.

AA / Emrah Oktay - Spor

Spor Toto Süper Lig, Atiba Hutchinson, Antalyaspor, Beşiktaş, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title