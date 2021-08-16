Beşiktaş'ta Alex Teixeira sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş'ta yeni transfer Alex Teixeira, sağlık kontrolünden geçti.

Beşiktaş'ta yeni transfer Alex Teixeira, sağlık kontrolünden geçti.

Beşiktaş'ın geçtiğimiz hafta İstanbul'a getirdiği ancak koronavirüs önlemleri nedeniyle karantinada bulunan Alex Teixeira'nın sağlık kontrolleri gerçekleştirildi. Detaylı kan tetkikleri yapılan Brezilyalı futbolcu; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı