Beşiktaş'ta Alex Teixeira sağlık kontrolünden geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beşiktaş'ta Alex Teixeira sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş'ta Alex Teixeira sağlık kontrolünden geçti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş'ta yeni transfer Alex Teixeira, sağlık kontrolünden geçti.

Beşiktaş'ta yeni transfer Alex Teixeira, sağlık kontrolünden geçti.

Beşiktaş'ın geçtiğimiz hafta İstanbul'a getirdiği ancak koronavirüs önlemleri nedeniyle karantinada bulunan Alex Teixeira'nın sağlık kontrolleri gerçekleştirildi. Detaylı kan tetkikleri yapılan Brezilyalı futbolcu; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla sona erdi.


Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Beşiktaş'ta Adem Ljajic kadro dışı kaldı
Beşiktaş'ta Adem Ljajic kadro dışı kaldı
Son Dakika: Beşiktaş'ın yeni transferi Michy Batshuayi, bu gece saat 00.00'da İstanbul'da olacak
Son Dakika: Beşiktaş'ın yeni transferi Michy Batshuayi, bu gece saat 00.00'da İstanbul'da olacak
Batshuayi'den Beşiktaş taraftarına mesaj: Sizinle yeniden doğacağım
Batshuayi'den Beşiktaş taraftarına mesaj: Sizinle yeniden doğacağım
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay İlham Aliyev Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Yener Işın Karaca Haluk Levent Süreyya Yalçın
Spor Mete Gazoz Merve Çoban Lionel Messi Hakan Reçber Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Beşiktaş'ta Alex Teixeira sağlık kontrolünden geçti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 18:58:31. #1.16#

title