Beşiktaş'ta Ajax maçı öncesi yüzleri güldüren gelişme! Batshuayi ve Teixeira'nın tedavileri tamamlandı - Haberler Spor
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Beşiktaş'ta Ajax maçı öncesi yüzleri güldüren gelişme! Batshuayi ve Teixeira'nın tedavileri tamamlandı

Haberler.com - Haberler | Spor

Sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş'a Michy Batshuayi ve Alex Teixeira'dan iyi haber geldi. Tedavileri tamamlanan yıldızlar, Sergen Yalçın'ın görev vermesi durumunda Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Ajax maçında sahada olacak. Öte yandan Altay maçında sakatlanan Pjanic ve Atiba'nın 10 gün takımdan uzak kalacağı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Şampiyonlar Ligi'nde salı günü Ajax'a konuk olacak Beşiktaş'ta Michy Batshuayi ve Alex Teixeira'nın tedavileri tamamlandı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan son antrenmanda sahada olan yıldız futbolcuların Hollanda ekibine karşı forma giymesi bekleniyor.

ATIBA VE PJANIC 10 GÜN YOK

NTV Spor'da yer alan habere göre;Siyah-beyazlılarda sakatlığı düzelen Batshuayi ve Teixeria, takımla antrenmanlara başladı. Çalışamaya katılan Necip, ağrılarının artması üzerine antrenmanı yarıda bıraktı. Altay maçında sakatlık yaşayan Atiba ve Pjanic ise sahalardan 10 gün uzak kalacak.

6 FUTBOLCU, AJAX KARŞINDA FORMA GİYEMEYECEK

Tedavileri süren Vida, Welinton, N'Koudou, Ghezzal, Mehmet Topal ve Montero, Ajax karşısında forma giyemeyecek. Cyle Larin, Oğuzhan ve Salih Uçan'un durumları ise henüz belli değil. Siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ikinci maçında salı gecesi Ajax'a konuk olacak.

Beşiktaş'ta Ajax maçı öncesi yüzleri güldüren gelişme! Batshuayi ve Teixeira'nın tedavileri tamamlandı
Haberler.com - Spor Haberleri
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