Beşiktaş'ta Adem Ljajic kadro dışı bırakıldı
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Beşiktaş'ta Adem Ljajic kadro dışı bırakıldı

Beşiktaş'ta Adem Ljajic kadro dışı bırakıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş'ta Adem Ljajic teknik heyet ve yönetimin kararıyla kadro dışı bırakıldı.

Beşiktaş'ta Adem Ljajic teknik heyet ve yönetimin kararıyla kadro dışı bırakıldı.

Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor. Siyah-beyazlı ekipte Adem Ljajic, ücretinde indirime gitmediği ve kendisine gelen transfer tekliflerini reddettiği için çalışmalarını takımdan ayrı sürdürecek. Yüksek maaşıyla beraber, sürekli hale gelen formsuzluğuyla da dikkat çeken Sırp futbolcunun, sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Beşiktaş'ta Ljajic'in yanı sıra Douglas ve Lens'in de kadro dışı durumu devam ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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