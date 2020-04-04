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Domagoj Vida, Koronavirüs, Beşiktaş, Spor

Beşiktaş'ta 5 futbolcu, koronavirüs krizi sonrası maaş indirimini kabul etmedi

Koronavirüs salgını sonrası liglerin ertelenmesiyle ciddi gelir kaybı yaşayan Beşiktaş, görüştüğü 5 yabancı futbolcusundan maaş indirimi istemişti. Bu teklifi kabul etmeyen futbolcularla siyah-beyazlılar, uygun teklif gelmesi halinde yollarını ayıracak.

04.04.2020 10:16 | Son Güncelleme: 04.04.2020 10:25
Beşiktaş'ta 5 futbolcu, koronavirüs krizi sonrası maaş indirimini kabul etmedi

Koronavirüs salgınının vurduğu futbol ekonomisindeki mali krizden çıkmanın yollarını arayan ve bu nedenle sözleşmesi devam eden yabancı oyuncularla ön görüşme yaparak indirim isteyen Beşiktaş Yönetimi, bu konuda ikinci hamlesini de gündemde tutuyor.

Şimdiye kadar görüştüğü yabancılardan maaş indirimi konusunda olumsuz yanıt alan siyah-beyazlılar, yüksek ücret alan Domagoj Vida, Jeremain Lens, Kevin N'Koudou, Victor Ruiz ve Adem Ljajic gibi isimlerle teklif gelmesi halinde yollarını ayırmaya çalışacak.

YENİ SEÇENEKLER MASADA

Takım bütçesini aşağıya çekerek Beşiktaş'ın gelecek sezonlarını kurtarmak isteyen yönetim, bu oyuncuların önüne "kontrat yapılandırma" ile "teklif getirme" seçeneklerini koyacak.

UCUZ VE YETENEKLİ GENÇLER

Yüksek ücret alan yabancılardan Türkiye'de kalmak istemeleri halinde ellerini taşın altına koyarak fedakarlık isteyecek olan yönetim aksi durumda yolları ayırmak için ortak bir çözüm bulmaya çalışacak. Yeni dönemde takıma, ucuz ve yetenekli gençleri monte etmek isteyen siyah-beyazlılar, kiralık oyuncuların yerine yine kiralık isimler alacak.

TEKLİF GELİRSE MASAYA OTURACAKLAR

Bütçeyi 30 milyon euronun altına çekmek isteyen yönetim ilk olarak Vida, Ljajic ve Lens ile ya sözleşme güncelleme ya da teklif getirmeleri konusunda masaya oturacak.

4-5 SENELİK YENİ YAPILANMA

Takımdan ayrılmak isteyen oyunculara zorluk çıkarmayacak olan siyah-beyazlılar, 4-5 senelik yeni bir yapılanmaya gidecek.

(Milliyet)

Beşiktaş'ta 5 futbolcu, koronavirüs krizi sonrası maaş indirimini kabul etmedi

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Koronavirüs krizi sonrası Beşiktaş'ta 5 futbolcu maaş indirimini kabul etmedi
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