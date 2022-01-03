Beşiktaş'ta 5 futbolcu Antalyaspor maçının kamp kadrosundan çıkarıldı
Beşiktaş'ta üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları gösteren Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçı, Süper Kupa finalinde forma giyemeyecek.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş'ta üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları gösteren Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçı, Süper Kupa finalinde forma giyemeyecek.
Turkcell Süper Kupa Finali'nde 5 Ocak Çarşamba günü Katar'ın başkenti Doha'da Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'a 5 isimden kötü haber geldi. Karşılaşma öncesi yapılan değerlendirmelerde üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları gösteren Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçı, kamp kadrosundan çıkarıldı. Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Turkcell Süper Kupa finalinde Fraport TAV Antalyaspor ile 5 Ocak Çarşamba günü Katar'ın Doha kentinde bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda oynayacağı maç öncesi yapılan değerlendirmelerde, üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları gösteren futbolcularımız; Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçı, kamp kadrosundan çıkarılmıştır. Futbolcularımızın ileri tetkik ve takip süreçleri devam etmektedir" denildi.
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri