Beşiktaş St Patrick's maç kadrosu, ilk 11'ler belli oldu mu?
Güncelleme:
BEŞİKTAŞ ST PATRİCK'S MAÇ KADROSU 11'LERİ

Beşiktaş St Patrick's maçı 11'leri belli oldu:

Beşiktaş 11'i: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Jurasek, Demir Ege, Orkun, Rashica, Rafa Silva, Arroyo, Abraham.

St. Patrick's 11'i: Anang, Sjöberg, Mclaughlin, Redmond, Turner, Kazeem, Baggley, Robinson, Leavy, Mulraney, Carty.

Beşiktaş'ın İngiliz santrforu Tammy Abraham, St. Patrick's ile oynanan ilk maçta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Karşılaşmanın ilk yarısında, 29 dakikada üç gol bularak "hat trick" yapan Abraham, taraftarlarından tam not aldı.

Bu sezon oynadığı 3 maçta 4 gol kaydeden İngiliz futbolcu, St. Patrick's ile oynanacak rövanşta da teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in en büyük kozlarından biri.

