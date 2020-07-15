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Beşiktaş, sözleşmesini fesheden Victor Ruiz için mahkemeye başvuracak

Beşiktaş, alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı fesheden Victor Ruiz ile ilgili, "Pandemi öncesi tüm ödemelerini eksiksiz şekilde yapmıştır. Futbolcunun tek taraflı şekilde gerçekleştirmiş olduğu fesih, spor yargısına taşınacaktır" ifadelerine yer verdi.

15.07.2020 17:04 | Son Güncelleme: 15.07.2020 17:11

Beşiktaş, alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı fesheden İspanyol stoper Victor Ruiz ile ilgili açıklama yaptı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada pandemi öncesi tüm ödemelerin eksiksiz yapıldığı ve yıldız futbolcunun pandemi dönemini kapsayan ödemeler konusunda görüşmeyi kabul etmediği belirtildi. Beşiktaş yönetimi ayrıca, Ruiz'in tek taraflı şekilde gerçekleştirmiş olduğu fesih konusunun spor yargısına taşınacağı vurgulandı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Geçtiğimiz yaz transfer döneminde İspanya'nın Villareal takımından Kulübümüze transfer edilen futbolcu Victor Ruiz Torre 30.06.2022 tarihinde bitecek sözleşmesini tek taraflı olarak fesh ettiğini tarafımıza bildirmiştir."

"GÖRÜŞMEYİ KABUL ETMEDİ"

"Kulübümüz futbolcu Victor Ruiz Torre'ye pandemi öncesi tüm ödemelerini eksiksiz şekilde yapmasına rağmen, pandemi dönemini kapsayan ödemeler konusunda görüşmeyi kabul etmemiş, lige ara verilen dönemin alacaklarını da herhangi bir görüşmeyi kabul etmeyerek, sezon bitmeden tarafına ödenmesini talep etmiştir."

"YARGIYA GİDECEĞİZ"

"Futbolcunun tek taraflı şekilde gerçekleştirmiş olduğu fesih, spor yargısına taşınacak olup, kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda vakit kaybetmeden girişimlerde bulunulacağını camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız."

Beşiktaş, sözleşmesini fesheden Victor Ruiz için mahkemeye başvuracak
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