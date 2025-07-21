Beşiktaş Shakhtar Donetsk muhtemel 11'ler açıklandı mı?

Beşiktaş Shakhtar Donetsk muhtemel 11'ler açıklandı mı?
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Shakhtar Donetsk ise UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turunda Finlandiya'dan Ilves'le karşılaştı ve deplasmanda aldığı galibiyetle bir üst tura yükseldi. Böylece tur biletini kaparak Beşiktaş'la eşleşti. Peki ,Beşiktaş Shakhtar Donetsk muhtemel 11'ler açıklandı mı?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda, teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. Bu eşleşmeyle siyah-beyazlı ekip, Avrupa sahnesinde güçlü ve iddialı bir rakiple mücadele edecek. Peki, Beşiktaş Shakhtar Donetsk muhtemel 11'ler açıklandı mı?

MAÇ NE ZAMAN?

Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turunda Finlandiya ekibi Ilves'i saf dışı bıraktı: ilk maçta sahasında 6-0'lık net skor elde etti, rövansta ise 0-0 berabere kalarak tur atladı. Böylece Beşiktaş'ın potansiyel rakibi oldu. Peki, karşılaşma hangi kanal ve saatte yayınlanacak?

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü üstlendiği Shakhtar Donetsk ile Beşiktaş arasındaki UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunun ilk maçı; 24 Temmuz Perşembe günü saat 20:00'de oynanacak. Taraftarlar bu kritik karşılaşmayı büyük merakla bekliyor.

EŞLEŞMENİN TARİHLERİ

Beşiktaş – Shakhtar Donetsk kapışmaları, sırasıyla 24 Temmuz ve 31 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. Tur atlayan takım, Avrupa kupalarında yoluna devam etme hakkı kazanacak ve bir sonraki rakibini bekleyecek.

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'İ

Beşiktaş:

  • Mert
  • Tayyip Talha Sanuç
  • Necip Uysal
  • Emrecan Uzunhan
  • Emirhan Topçu
  • Orkun
  • Elan Ricardo
  • Tayfur Bingöl
  • Keny Arroyo
  • Rafa Silva
  • Abraham

Beşiktaş Shakhtar Donetsk muhtemel 11'ler açıklandı mı?

YAYIN BİLGİSİ VE SAAT

Beşiktaş – Shakhtar Donetsk mücadelesi, HT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Maç saatini kaçırmak istemeyen futbolseverler için kritik bir bilgi.

İLK MAÇIN DETAYLARI

Serinin ilk karşılaşması 24 Temmuz Perşembe günü saat 20:00'de oynanacak. Her iki ekip de bu önemli mücadele öncesinde son hazırlıklarını yapıyor. Taraftarlar maç başlangıç saatini sabırsızlıkla bekliyor.

MAÇ NEREDE?

Beşiktaş – Shakhtar Donetsk buluşmasının ilk ayağı, İstanbul'daki Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşecek. Siyah-beyazlı ekip, iç sahada avantajlı skor elde edip tur kapısını aralamayı hedefliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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