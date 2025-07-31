Beşiktaş, Shakhtar Donetsk'e elenirse ne oluyor?

Beşiktaş, Shakhtar Donetsk'e elenirse ne oluyor?
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UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu kapsamında Beşiktaş, bu akşam Shakhtar Donetsk ile ikinci ve turu belirleyecek karşılaşmasına çıkıyor. Peki, Beşiktaş, Shakhtar Donetsk'e elenirse ne oluyor?

Siyah-beyazlı taraftarlar için en büyük soru işareti, olası bir elenme durumunda Avrupa macerasının nasıl şekilleneceği yönünde. Peki, Beşiktaş, Shakhtar Donetsk'e elenirse ne oluyor?

TUR SİSTEMİ: ÇİFT MAÇLI ELEME MODELİ

Avrupa Ligi'nde ön eleme mücadeleleri çift ayaklı sistemle gerçekleştiriliyor. Bugün, 31 Temmuz 2025 Perşembe günü yapılacak rövanş karşılaşmasının ardından tur atlayan takım belli olacak. İlk maçın sonucu ve bu akşamki performans, Avrupa yolculuğunun rotasını çizecek.

KAYBETSE DE YOL DEVAM EDİYOR

Beşiktaş'ın bu akşam sahadan yenik ya da berabere ayrılması, Avrupa'dan tamamen eleneceği anlamına gelmiyor. Rövanşta kazanan takım UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turuna yükselirken, kaybeden ekip yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam edecek.

EŞİTLİKTE NE OLACAK?

İki maç sonunda toplam skor eşit kalırsa, karşılaşma uzatmalara taşınacak. Uzatma devrelerinde de eşitlik bozulmazsa, kazanan taraf penaltı atışlarıyla belirlenecek. Bu durum, karşılaşmanın heyecanını ve dramatik havasını daha da artırıyor.

YENİLGİ SENARYOSUNDA YENİ ROTA: KONFERANS LİGİ

Beşiktaş, Shakhtar Donetsk karşısında elenirse Avrupa kupalarına tamamen veda etmeyecek. Bu durumda siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turundan mücadeleye devam etme hakkına sahip olacak. Yani turnuva değişecek ancak Avrupa yolculuğu sürecek.

MUHTEMEL RAKİP: ST. PATRICK'S YA DA KALJU

Beşiktaş'ın Konferans Ligi'ne geçmesi halinde karşılaşacağı rakip de belli: Siyah-beyazlılar, İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile Estonya'dan Kalju arasındaki eşleşmenin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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