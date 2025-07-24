Taraftarların kafasındaki en büyük soru işaretleri arasında "Beşiktaş elenirse ne olur?", "Beraberlik halinde nasıl bir senaryo gerçekleşir?" gibi sorular öne çıkıyor. Peki,Beşiktaş, Shakhtar Donetsk'e elenirse Konferans Ligi'ne gidiyor mu?

BEŞİKTAŞ, SHAKHTAR DONETSK'E ELENİRSE KONFERANS LİGİ'NE GİDİYOR MU?

Avrupa Ligi ön eleme turları, çift maçlı eliminasyon sistemiyle oynanıyor. Bu sistem gereği Beşiktaş'ın kaderi, bugünkü maçta aldığı sonuca göre değil, 31 Temmuz 2025 Perşembe günü oynanacak olan rövanş karşılaşmasıyla belirlenecek.

Bu akşamki karşılaşmada Beşiktaş yenilse veya berabere kalsa dahi Avrupa'ya veda etmeyecek. Siyah-beyazlı ekibin bir üst tura çıkıp çıkamayacağı, ikinci maçtaki performansına bağlı olacak. Rövanşta galip gelen ekip, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turuna yükselmeye hak kazanacak.

EŞİTLİKTE UZATMALAR VE PENALTILAR DEVREYE GİRECEK

İki maç sonunda eşitlik bozulmazsa, maç uzatmalara taşınacak ve gerekirse penaltı atışlarıyla kazanan taraf belli olacak. Bu da mücadeleyi daha da dramatik hale getiriyor.

BEŞİKTAŞ ELENSE BİLE AVRUPA HAYALİ BİTMİYOR

Beşiktaş, Shakhtar Donetsk'e elenmesi durumunda Avrupa defterini tamamen kapatmıyor. Bu senaryoda siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turundan Avrupa macerasına devam etme hakkı elde edecek. Yani yol sona ermeyecek, sadece rota değişecek.

Beşiktaş'ın Avrupa'daki geleceği açısından büyük önem taşıyan bu eşleşmede, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un tercih edeceği ilk 11 ve takımın sahadaki duruşu merakla bekleniyor. Siyah-beyazlı taraftarlar, avantajlı bir skorla İstanbul'a dönmeyi ve rövanş maçına moralle çıkmayı umut ediyor.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde mi yoksa Konferans Ligi'nde mi yoluna devam edeceği, önümüzdeki iki hafta içinde belli olacak. Bugünkü maç, bu uzun yolculukta ilk ciddi viraj niteliğinde.