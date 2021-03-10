Beşiktaş sezon başında, Benevento forması giyen Adolfo Gaich'le ilgilendi

Bonservisi, Rusya Ligi takımlarından CSKA Moskova'da olan, İtalya Ligi'nde kiralık olarak Benevento'nun formasını giyen forvet Adolfo Gaich için Beşiktaş açıklaması geldi. Arjantinli golcünün menajeri Pablo Caro, Beşiktaş'ın sezon başı futbolcuyla ilgilendiğini açıkladı.

Arjantinli golcü Adolfo Gaich'in menajeri Pablo Caro, Beşiktaş'la ilgili açıklama yaptı.

"BEŞİKTAŞ TRANSFER ETMEK İSTEDİ"

22 yaşındaki Arjantinli golcünün menajeri Pablo Caro, 1,90'lık golcüyle sezon başı Beşiktaş'ın ilgilendiğini açıkladı. Menajer Pablo Caro, "Ekim ayında transfer penceresi kapanmadan hemen önce Avrupa'dan üç kulüp Adolfo Gaich'e talip oldu. Bu takımlar Beşiktaş, Feyenoord ve Sheffield United'dı. Adolfo Gaich iyi bir forvet olduğu için parasını ödemeye hazırdılar. Ancak ayrılmaya sıcak değildik" dedi.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAMAK İSTİYOR"

Öte yandan İtalyan basını, Romelu Lukakua'ya yedek arayan Inter'de teknik direktör Antonio Conte'nin Adolfo Gaich ile ilgilendiğini duyurdu. Menajer Pablo Caro ise "Adolfo Gaich, İtalya'da kalmak ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor" şeklinde açıklama yaptı.

13 MAÇTA GOL ATAMADI

CSKA Moskova'nın Ağustos 2020'de 8,5 milyon euroya Arjantin kulübü San Lorenzo'dan kadrosuna kattığı Adolfo Gaich, Ocak 2021'de 300 bin euro karşılığında Benevento'ya kiralandı. Rusya Ligi'nde 13 maçta gol atamayan Adolfo Gaich, İtalya'da 3 lig maçında 1 kez fileleri havalandırdı.