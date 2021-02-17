Beşiktaş, Sergen Yalçın'a 2 yıllık yeni sözleşme önerecek

Beşiktaş, aldığı iyi sonuçlarla takımı şampiyonluğun en önemli adaylarından biri haline getiren Sergen Yalçın'a yeni bir sözleşme önermeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar tecrübeli çalıştırıcıyla iki yıllık sözleşme yenilemeyi ve maaşını da 10 milyon TL'ye çıkarması bekleniyor.

Geçen sezon Ocak ayında 1,5 yıllık bir sözleşmeye imza atarak göreve başlayan tecrübeli çalıştırıcı, yedinci sırada aldığı siyah-beyazlıları sezon sonunda üçüncülüğe taşıyarak önemli bir başarıya imza atmıştı. Yeni sezonda da rakiplerine göre daha dar bir kadroya sahip olmasına rağmen Yalçın, Spor Toto Süper Lig'de 51 puanla ikinci olarak liderle aynı puanda bulunuyor.

Beşiktaş'ın yakaladığı bu başarının en önemli aktörü olan Sergen Yalçın'a yönetim yeni bir sözleşme önermek için harekete geçti. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin bir TV programında, "Sergen hocamızdan çok memnunuz. Ne zaman isterse sözleşme uzatırız" sözlerine, Yalçın'dan, "Başkan ve yöneticilerin her röportajda hocamız ne kadar isterse devam edebilir açıklaması beni rahatsız ediyor. Kontratlar böyle yapılmıyor" cevabı gelmesi sonrasında yönetim, sözleşme konusunu çözmek için çalışmalara başladı.

MAAŞI 10 MİLYON TL'YE ÇIKARILACAK

Tecrübeli teknik adamın yıllık 7 milyon TL olan maaşı, 10 milyon TL'ye çıkarılarak 2 senelik daha sözleşme yenilenmesi bekleniyor. Başkan Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın, bu hafta konuyla ilgili olarak bir araya gelip anlaşması bekleniyor. Yönetim, son dönemde çok gündeme gelen sözleşme konusunu kapatarak, Sergen Yalçın'ın bütün odağını takımın üzerine verebilmesine yardımcı olmayı hedefliyor.

(Fanatik)