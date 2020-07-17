Beşiktaş seçime mi gidiyor? Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi seçim mi planlıyor? Beşiktaş'ta seçi mi olacak? Fikret Orman'dan sonra BJK başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi, seçim konusunda radikal bir karara hazırlanıyor. Peki, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi seçim mi planlıyor? Beşiktaş seçime mi gidiyor? Beşiktaş'ta seçi mi olacak?

Güven tazelemek ve ekonomik olarak daha güçlü bir yönetim oluşturmak isteyen BJK başkanı Ahmet Nur Çebi'nin erken seçime gitmeyi planladığı iddia edildi. Peki, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi seçim mi planlıyor? Beşiktaş'ta seçi mi olacak? Beşiktaş seçime mi gidiyor?

BEŞİKTAŞ'TA SEÇİ Mİ OLACAK?

Fikret Orman'ın görevi bırakmasının ardından Beşiktaş'ta başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi, henüz bir yılı dolmadan hem güven tazelemek hem de ekonomik olarak daha güçlü bir yönetim oluşturmak için erken seçime gitmeyi planlıyor.

BEŞİKTAŞ SEÇİME Mİ GİDİYOR?

Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetiminin erken seçime hazırlandığı iddia edildi. 21 Ekim'de gerçekleştirilen kongrede 8 bin 529 geçerli oyun 5 bin 9'unu alarak Serdar Adalı ve Hürser Tekinoktay'ı geride bırakmayı başaran Çebi, göreve başlar başlamaz hemen hemen her fırsatta kulübün mali olarak çok kötü durumda bulunduğuna dikkat çekerek selefi Fikret Orman ve dönemin yönetimi ile ilgili sert ifadelerde bulunmuştu.

BEŞİKTAŞ BAŞKANI AHMET NUR ÇEBİ SEÇİM Mİ PLANLIYOR?

Pandeminin yarattığı ekonomik sıkıntılar mevcut tabloyu daha da kötüleştirirken "Bırakmam seni" kampanyasının da beklenen seviyede ilgi görmemesi da yönetimde hayal kırıklığı yarattı. Daha önce "3 milyar TL borcu ödeyecek varsa hemen gelsin. Hiçbir yöneticinin serveti bu borcu taşıyacak durumda değil" diyen Çebi'nin hem güven tazelemek hem de ekonomik olarak daha güçlü bir yönetim oluşturmak için mali genel kurulun ardından erken seçime gitmeyi planladığı ifade edildi.

FİKRET ORMAN'DAN KARŞI ATAK

Daha önce nisanda yapılması planlanan ancak Covid-19 tedbirleri kapsamında ağustosa ertelenen İdari ve Mali Genel Kurul ile ilgili olarak da siyah beyazlılarda hem yönetim hem de eski yönetim hummalı bir çalışma içinde. Çebi ve ekibinin, Fikret Orman'ı ibra etmeyip sonrasında seçime gideceği iddia edildi. Eski başkan Orman'ın da dönemin genel sekreteri Ahmet Ürkmezgil ile Zincirlikuyu'da ofis kiraladığı ve kongre üyeleri ile mali kongre öncesi fikir alış verişinde bulunduğu belirtildi.