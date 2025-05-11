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Beşiktaş seçim sonucu ne oldu? Serdal Adalı kaç oy aldı?

Beşiktaş seçim sonucu ne oldu? Serdal Adalı kaç oy aldı?
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Beşiktaş Kulübünün olağan genel kurulunda Adalı, rakibi Gürkan Aksoy'u geçerek yeniden başkanlığa seçildi. Peki, Beşiktaş seçim sonucu ne oldu? Serdal Adalı kaç oy aldı?

Beşiktaş'ta yapılan olağan seçimli genel kurulun ardından mevcut başkan Serdal Adalı, rakibi Gürkan Aksoy'u geride bırakarak yeniden başkan seçildi. Beşiktaş seçim sonucu ne oldu? Serdar Adalı kaç oy aldı?

BEŞİKTAŞ SEÇİM SONUCU NE OLDU?

Toplantıda daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kongrede, mevcut başkan Serdal Adalı ve başkan adayı Gürkan Aksoy, siyah-beyazlı kulübün başkanı olabilmek için yarıştı. Kongrede, aidatlarını yatıran 27 bin 588 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyordu. Seçimde adaylardan Serdal Adalı beyaz, Gürkan Aksoy ise turuncu renkli pusulayla yarıştı.

Beşiktaş'ta olağan seçimli genel kurul sona erdi. Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleşen ve yaklaşık 10 saat süren seçim maratonunu Serdal Adalı kazandı. Sabah 10.00'da başlayan oy kullanma işleminde salon kapıları saat 17.00 itibarıyla kapandı.

30 sandığın tümünde rakibi Gürkan Aksoy'dan daha fazla oy alan Serdal Adalı, toplam 4 bin 648 ile yeninde başkanlığa seçildi. Gürkan Aksoy ise 447 oy aldı.

Adalı, bir sonraki genel kurula kadar 3 sene boyunca siyah-beyazlı kulübün başkanlığını üstlenecek.

30 SANDIK SONUCU TOPLAM OYLAR

Gürkan Aksoy : 447

Serdal Adalı : 4648

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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