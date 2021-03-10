Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne giderse, Ghezzal'ın bonservisi için teklifini artıracak
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Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne giderse, Ghezzal'ın bonservisi için teklifini artıracak

10.03.2021 15:56 | Son Güncelleme: 10.03.2021 16:06

Beşiktaş, bu sezon en çok verim alınan futbolculardan biri olan Rachid Ghezzal'ın bonservisini alma çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'ne gidilmesi halinde teklifini artıracak.

Sergen Yalçın'ın da kalmasını istediği Süper Lig'in asist kralı için yönetim, nisan ayında Leicester City ile masaya oturacak.

Süper Lig lideri Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan Emre Kocadağ, yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları ve teknik direktör Sergen Yalçın bir araya gelerek takımdaki kiralık oyuncular hakkında görüş alış verişinde bulundu.

Teknik direktör Sergen Yalçın, takımda kiralık olarak forma giyen Rachid Ghezzal, Valentin Rosier, Francisco Montero, Bernard Mensah ve Cenk Tosun için olumlu rapor verdi.

DEVLER LİGİ'NE GİDİLİRSE TEKLİF ARTACAK

Leicester, 14 milyon euroya aldığı tecrübeli isim için 7 milyon euro düşünüyor. Bu fiyat siyah-beyazlılar için yüksek olsa da Şampiyonlar Ligi'ne gidilmesi halinde 28 yaşındaki oyuncu için belirlenen 3 milyon euroluk ücret biraz daha yukarı çıkarılacak.

ABOUBAKAR UZUYOR

5 maçta en az 45 dakika görev alırsa, mukavelesindeki 1+1'lik opsiyon devreye girecek olan Aboubakar konusunda aceleci olmayan siyah beyazlı yönetim, önceliği Süper Lig asist kralı Rachid Ghezzal'a verdi. Beşiktaşlı yöneticiler, 19 maçta 11 asist yapan Cezayirli futbolcu için nisan ayında kulübü Leicester ile görüşmelere başlayacak.

(Hürriyet)

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne giderse, Ghezzal'ın bonservisi için teklifini artıracak
Haber Yorumları (1)
BURAK: Aslında 10 milyonluk adam ama şartlar belli bütün dünyada mali anlamda durgunluk var . O eski bonservis ücretlerini 3-4 sene beklemeyin .
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