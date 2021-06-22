Beşiktaş, Salih Uçan'la prensip anlaşmasına vardı
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Beşiktaş, Salih Uçan'la prensip anlaşmasına vardı

Haberler.com - Haberler | Spor

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la yeni sözleşme imzalanmasının ardından transferde hareketli saatler yaşanıyor. Siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ yaptığı açıklamada, "Salih Uçan'la prensip anlaşmasına vardık. Görüştüğümüz ve son aşamaya geldiğimiz birkaç oyuncu var" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Sergen Yalçın'la anlaşma sağlanmasının ardından açıklamalarda bulundu. Kocadağ, Salih Uçan'la prensip anlaşmasına varıldığını söyledi.

Emre Kocadağ'ın açıklamaları şöyle:

"SÜRECİN OLUMLU OLACAĞINA DAİR BİR ŞÜPHEMİZ OLMAMIŞTI"

Geçen senenin çift kupalı hocası, Beşiktaş'ın öz kaynağından yetişmiş biri Sergen Hocamız. Süreç bir parça uzun sürmüş olabilir, bu görüşmelerin sonucunun olumlu olacağına dair bir şüphemiz olmamıştı. Hocamız da bu anlamda anlaşma taraftarıydı.Bu süreçlerin yaşanması, hedefleri olan camialarda olabiliyor. Tüm büyük kulüplerde de olabiliyor, bazen erken de bitebiliyor. Bunlara başka anlamlar yüklemek doğru olmaz.

"TARAFTARIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Sergen Hoca'ya hak ettiği anlaşmayı da sunduk. Hocamızla her zaman aramızda sevgi ve saygı ilişkisi vardır. Aksi iddialara taraftarımız prim vermesin. Bir heyecan yaşattık Beşiktaş taraftarına. Onların da sevgisini gördük. Taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir takım kurarız.

SON AŞAMAYA GELDİĞİMİZ BİRKAÇ OYUNCU VAR

Salih Uçan'la prensip anlaşmasına vardık. Görüştüğümüz ve son aşamaya geldiğimiz birkaç oyuncu var."

Beşiktaş, Salih Uçan'la prensip anlaşmasına vardı
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