Beşiktaş, Salih Uçan'ı Medipol Başakşehir'e kiraladı - Haberler Spor
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Beşiktaş, Salih Uçan'ı Medipol Başakşehir'e kiraladı

AA, Ercan Çakar - Spor
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Beşiktaş, Salih Uçan'ı Medipol Başakşehir'e kiraladı

Beşiktaş, futbolcularından Salih Uçan'ı sezon sonuna kadar Medipol Başakşehir'e kiralık olarak gönderdi.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, futbolcularından Salih Uçan'ı sezon sonuna kadar Medipol Başakşehir'e kiralık olarak gönderdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Salih Uçan'ın sezon sonuna kadar Medipol Başakşehir'e kiralandığı belirtilerek, "Salih Uçan'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

AA / Ercan Çakar - Spor

Başakşehir, Salih Uçan, Beşiktaş, Spor, Haber

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