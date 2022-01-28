Beşiktaş, Salih Uçan'ı Medipol Başakşehir'e kiraladı
AA, Ercan Çakar - Spor
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Beşiktaş, futbolcularından Salih Uçan'ı sezon sonuna kadar Medipol Başakşehir'e kiralık olarak gönderdi.
BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, futbolcularından Salih Uçan'ı sezon sonuna kadar Medipol Başakşehir'e kiralık olarak gönderdi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Salih Uçan'ın sezon sonuna kadar Medipol Başakşehir'e kiralandığı belirtilerek, "Salih Uçan'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.
AA / Ercan Çakar - Spor