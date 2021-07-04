SPOR Beşiktaş, Salih Uçan'ı kadrosuna kattığını açıkladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SPOR Beşiktaş, Salih Uçan'ı kadrosuna kattığını açıkladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş, Salih Uçan'ı kadrosuna kattığını açıkladıİSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş Kulübü, sezon öncesi ilk transferini açıkladı.

Beşiktaş, Salih Uçan'ı kadrosuna kattığını açıkladı

İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş Kulübü, sezon öncesi ilk transferini açıkladı. Siyah-beyazlılar, Salih Uçan'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Salih Uçan'ı kadrosuna kattı. Siyah-beyazlı kulüp, 27 yaşındaki futbolcunun transferini sosyal medya hesabından yayınladığı video ile duyurdu. Videoda Uçan'ın Beşiktaş taraftarları hakkında yaptığı açıklamalara yer verildi.

SPOR Beşiktaş, Salih Uçan'ı kadrosuna kattığını açıkladı
SPOR Beşiktaş, Salih Uçan'ı kadrosuna kattığını açıkladı
SPOR Beşiktaş, Salih Uçan'ı kadrosuna kattığını açıkladı
SPOR Beşiktaş, Salih Uçan'ı kadrosuna kattığını açıkladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Vincent Aboubakar: Beşiktaş'ın teklifi benim için yeterli değildi
Vincent Aboubakar: Beşiktaş'ın teklifi benim için yeterli değildi
Onyekuru'nun menajerinden çarpıcı sözler: Galatasaray bizimle iletişim kurmadı, Fenerbahçe ve Beşiktaş masada
Onyekuru'nun menajerinden çarpıcı sözler: Galatasaray bizimle iletişim kurmadı, Fenerbahçe ve Beşiktaş masada
Salih Uçan, Beşiktaş ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı
Salih Uçan, Beşiktaş ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kerem Kamışlı Ayşegül Çınar Ece Çeşmioğlu Armağan Çağlayan
Spor Diego Ali Koç Fatih Terim Rıza Çalımbay Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
SPOR Beşiktaş, Salih Uçan'ı kadrosuna kattığını açıkladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.07.2021 19:15:52. #1.13#

title