SPOR Beşiktaş, Salih Uçan'ı kadrosuna kattığını açıkladı

Beşiktaş, Salih Uçan'ı kadrosuna kattığını açıkladıİSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş Kulübü, sezon öncesi ilk transferini açıkladı.

Beşiktaş, Salih Uçan'ı kadrosuna kattığını açıkladı

İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş Kulübü, sezon öncesi ilk transferini açıkladı. Siyah-beyazlılar, Salih Uçan'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Salih Uçan'ı kadrosuna kattı. Siyah-beyazlı kulüp, 27 yaşındaki futbolcunun transferini sosyal medya hesabından yayınladığı video ile duyurdu. Videoda Uçan'ın Beşiktaş taraftarları hakkında yaptığı açıklamalara yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı